Зараз систему тестують у закритому режимі.

Оплату банківською карткою в наземному комунальному транспорті Києва планується повноцінно запустити у жовтні цього року.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич у своєму Telegram-каналі.

За його словами, наразі система тестується у закритому режимі.

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Оленич зазначив, що команда була готова проводити випробування ще в лютому, проте зі зрозумілих причин вони перенеслись.

Він повідомив, що для оплати проїзду достатньо буде прикласти банківську карту або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Обладнання у транспорті отримало вже всі необхідні налаштування.

Щоб підтвердити оплату за проїзд потрібно буде сказати контролеру останні 4 цифри своєї картки, щоб транзакцію можна було ідентифікувати. Або ж показати списання в будь-якому банківському додатку.

Як зазначив Оленич, сервіс дозволить користуватись і карткою киянина. Валідатори автоматично будуть перевіряти чи прив’язана до неї пільга. Оплата через "Київ Цифровий" також працюватиме.

3 вересня стало відомо, что київська влада підтримала петицію про запровадження у громадському транспорті міста можливості оплачувати проїзд банківською карткою. Встановлені у транспорті валідатори можуть приймати картки.

Нагадаємо, у січні 2019 року в рамках впровадження системи е-квитка у наземному транспорті Києва за допомогою валідаторів почали фіксувати проїзд пільговиків - власників "Картки киянина".

В лютому проїзд у будь-якому виді громадського транспорту столиці вже можна було оплатити за допомогою єдиного електронного квитка (Kyiv Smart Card).

На сьогодні оплата банківської карткою за проїзд працює у метроплітені столиці.

Наприкінці січня 2020 р. Київський метрополітен повідомив, що щодня в такий спосіб на турнікетах здійснюється до 240 тисяч оплат, при цьому більше половини з них - NFC-пристроями (смартфонами, смарт-годинниками тощо).

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