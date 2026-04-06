Україна та Болгарія запустять новий міжнародний потяг: коли та як курсуватиме

Україна та Болгарія працюють над запуском нового міжнародного залізничного маршруту сполученням Київ - Варни. Планується запустити його вже на початку червня.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, за результатами перемовин з іноземними партнерами вже досягнуто конкретних домовленостей щодо маршруту та графіка руху поїзда.

Зазначається, що маршрут проходитиме через Київ, Львів, Чернівці, Сучаву та Бухарест до Варни. У відомстві зазначили, що таке рішення важливе як з точки зору логістики, так і з огляду на зручність для пасажирів.

Відео дня

Орієнтовний час у дорозі становитиме менше ніж 29 годин, що майже на рівні автобусного сполучення, але з суттєво вищим рівнем комфорту. Остаточний час буде підтверджено після проходження тестового поїзда.

Крім того, в Мінрозвитку вказали, що окремим важливим предметом переговорів залишається тарифна політика. Румунська сторона попередньо погодила включення маршруту до механізму PSO (Public Service Obligation), що відкриває можливість для зниження вартості квитків. Наразі перемовини з цього питання поки тривають.

"Наступний крок – фіналізація тарифного рішення та запуск тестового поїзда спільно з партнерами", - додав віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Залізниця в Україні - головні новини

30 березня за підсумками зустрічі віце-прем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби з міністром транспорту та зв’язку Болгарії Корманом Ісмаїловим стало відомо, що Україна працює над запуском пасажирського залізничного сполучення до Болгарії через Румунію. Мова тоді йшла про тестовий рейс, який планують запустити цього літа у співпраці трьох країн.

У вересні минулого року "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст Євросоюзу новою євроколією. Так, із Ужгорода почали курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до Братислави, Відня та Будапешта.

