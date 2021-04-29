Постанова, що не була виконана протягом 10 днів з дня її винесення, надсилається рекомендованим листом.

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов (№ 5058).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 305 народних депутатів із 331 зареєстрованого в сесійній залі.

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Законом встановлюється, що копії постанови у справі про адмінправопорушення та матеріалів, зафіксованих за допомогою спеціальних технічних засобів, надсилаються особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, протягом 15 днів з дня винесення такої постанови, крім випадку, передбаченого ч. 7 ст. 279-1 цього кодексу (раніше - протягом трьох днів з дня винесення такої постанови).

У ст. 279-1 йдеться про те, що постанова про накладення адміністративного стягнення, що не була виконана шляхом сплати 50% розміру штрафу протягом 10 днів з дня її винесення, надсилається відповідальній особі рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи).

За зверненням особи постанова про накладення адмінстягнення, що вважається виконаною, надсилається рекомендованим листом на її адресу протягом 5 днів з моменту отримання звернення.

Раніше визначалося, що постанова про накладення адмінстягнення надсилається відповідальній особі протягом 3 днів з дня її винесення рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи).

Постанова вважається виконаною у разі сплати відповідальною особою або громадянином (резидентом) України, який ввіз на територію України транспортний засіб, зареєстрований за межами України, 50% розміру штрафу за постановою про накладення адмінстягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі; за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису); до вручення такої постанови або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення; або протягом 10 днів з дня набрання постановою законної сили.

Постанова про накладення адміністративного стягнення також вважається виконаною у разі сплати штрафу за повідомленням про притягнення до адмінвідповідальності, залишеним уповноваженою посадовою особою на місці вчинення правопорушення на лобовому склі транспортного засобу, у тому числі, шляхом сплати 50% розміру штрафу протягом 10 днів з дня вчинення відповідного правопорушення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Штрафи в Україні

Зараз штрафи в Україні за перевищення швидкості такі:

перевищення ліміту більш ніж на 20 км/год - 255 гривень;

перевищення на 50 км/год і більше - 510 гривень;

перевищення швидкості, яке призвело до створення аварійної ситуації — 680 гривень (з можливістю позбавлення прав).

У разі cплати в десятиденний термін з дати виписаної постанови передбачена знижка 50%.

Встановлений термін оплати штрафу - 30 днів після набрання чинності цієї постанови в силу. Скаргу на постанову можна подати протягом 10 днів до вищого органу або суду.

У лютому 2021 року в Україні для ФОПів запустили нову функцію контролю за сплатою штрафів порушниками ПДР.

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Автор: Тетяна Поляковська