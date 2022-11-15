Деякі пасажирські поїзди в Україні прямують із затримкою через ракетні атаки росіян по обʼєктах інфраструктури.
Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", зокрема, затримується на відправлення на 30 хвилин поїзд №42 сполученням Трускавець – Дніпро. Поїзд №31/32 Запоріжжя – Перемишль затримується на 20 хвилин.
"Загалом станом на зараз 4 рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують за графіком", – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що "Укрзалізниця" підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії.
"Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах", – додали у прес-службі.
Пізніше в "Укрзалізниці" додали, що через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються такі рейси: поїзд №88 Ковель – Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин; поїзд №17 Харків – Ужгород затримується на 30 хвилин.
Поїзд №711 Краматорськ – Київ відправився під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.
Крім цього, через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ – Перемишль, №750 Ужгород – Київ, безпересадкові вагони Відень – Київ, №772 Хмельницький – Київ, №86 Львів – Запоріжжя, №55 Київ – Рахів.
Ракетний удар по Україні 15 листопада
У вівторок, 15 листопада 2022 року, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні.
У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.
Також відомо про вибухи та влучання в об'єкти інфраструктури у багатьох областях країни. Як повідомляють у НЕК "Укренерго", зафіксовані "прильоти" в енергетичну інфраструктуру в усіх регіонах країни.
Через масовану ракетну атаку енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні.
Найбільш складна ситуація в північних і центральних областях, тому там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів.