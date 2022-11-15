Поїзди затримуються на невизначений час через відсутність напруги.

Деякі пасажирські поїзди в Україні прямують із затримкою через ракетні атаки росіян по обʼєктах інфраструктури.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", зокрема, затримується на відправлення на 30 хвилин поїзд №42 сполученням Трускавець – Дніпро. Поїзд №31/32 Запоріжжя – Перемишль затримується на 20 хвилин.

"Загалом станом на зараз 4 рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують за графіком", – йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що "Укрзалізниця" підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії.

"Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах", – додали у прес-службі.

Пізніше в "Укрзалізниці" додали, що через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються такі рейси: поїзд №88 Ковель – Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин; поїзд №17 Харків – Ужгород затримується на 30 хвилин.

Поїзд №711 Краматорськ – Київ відправився під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.

Крім цього, через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ – Перемишль, №750 Ужгород – Київ, безпересадкові вагони Відень – Київ, №772 Хмельницький – Київ, №86 Львів – Запоріжжя, №55 Київ – Рахів.

Ракетний удар по Україні 15 листопада

У вівторок, 15 листопада 2022 року, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні.

У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.

Також відомо про вибухи та влучання в об'єкти інфраструктури у багатьох областях країни. Як повідомляють у НЕК "Укренерго", зафіксовані "прильоти" в енергетичну інфраструктуру в усіх регіонах країни.

Через масовану ракетну атаку енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні.

Найбільш складна ситуація в північних і центральних областях, тому там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів.

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