В Україні завершили основні ремонти доріг після складної зими, - Свириденко

В Україні завершили основні планові роботи з відновлення дорожнього покриття на дорогах державного значення. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.
"На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій", - зазначила Свириденко.
За її словами, у цьому році відремонтовано 14 млн кв. м. дорожнього полотна, що є найвищим показником за період повномасштабного вторгнення.
Премʼєр-міністерка зауважила, що надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики та евакуації.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба додав, що найбільші обсяги робіт виконані на ключових транспортних артеріях країни:
- М-06 Київ – Чоп;
- М-05 Київ – Одеса;
- М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ;
- М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро;
- М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.
Ремонт доріг в Україні – головні новини
1 травня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Роботи розпочали у лютому.
Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин раніше повідомляв, що в Європі, на відміну від України, верхній шар асфальту знімають кожні 5 років незалежно від його стану. За його словами, це є причиною, чому дороги в Європі набагато кращі за вітчизняні.
В лютому стало відомо, що в Україні критично бракує коштів на ремонт доріг. Тоді повідомлялося, що основною перешкодою для відновлення інфраструктури та залучення інвестицій є відсутність Дорожнього фонду.