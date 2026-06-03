В Україні завершили основні ремонти доріг після складної зими, - Свириденко

Надалі відновлення дорожньої інфраструктури буде зосереджено на прифронтових регіонах.

В Україні завершили основні планові роботи з відновлення дорожнього покриття на дорогах державного значення. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій", - зазначила Свириденко.

За її словами, у цьому році відремонтовано 14 млн кв. м. дорожнього полотна, що є найвищим показником за період повномасштабного вторгнення.

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Премʼєр-міністерка зауважила, що надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики та евакуації.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба додав, що найбільші обсяги робіт виконані на ключових транспортних артеріях країни:

М-06 Київ – Чоп;

М-05 Київ – Одеса;

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ;

М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро;

М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

Ремонт доріг в Україні – головні новини

1 травня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Роботи розпочали у лютому.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин раніше повідомляв, що в Європі, на відміну від України, верхній шар асфальту знімають кожні 5 років незалежно від його стану. За його словами, це є причиною, чому дороги в Європі набагато кращі за вітчизняні.

В лютому стало відомо, що в Україні критично бракує коштів на ремонт доріг. Тоді повідомлялося, що основною перешкодою для відновлення інфраструктури та залучення інвестицій є відсутність Дорожнього фонду.

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