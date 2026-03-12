Дороги в Україні гірші за європейські: в Держагентстві відновлення пояснили причини

Асфальт потрібно зрізати кожні 5 років, за європейським принципом.

В Європі, на відміну від України, верхній шар асфальту знімають кожні 5 років незалежно від його стану, тому дороги там набагато кращі за вітчизняні. Про це під час брифінгу заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин, передає кореспондент УНІАН.

"Дорога має термін експлуатації. В Швеції, в Німеччини будують автобан. В нього термін експлуатації 20 років. Ми їдемо по цій дорозі і бачимо, що вона в абсолютно нормальному стані. Наприклад, Швеція. 5 років експлуатації верхнього шару асфальту. Через 5 років, в якому б він стані не був, техніка знімає верхній шар. Бо там з часом утворюються мікротріщини, потрапляє вода і розриває основу дороги", – пояснює Сухомлин.

Для порівняння голова Держагентства наводить приклад української дороги М-06 Київ-Чоп, яку побудували в 2012 році до футбольного чемпіонату.

"Після цього жодного разу не чіпали шар асфальту. Це майже 14 років. Хоча через 5-6 років потрібно міняти верхній шар. Ці роботи не проводяться. Тому ми маємо замерзання-розмерзання дороги і псування її стану", – каже Сухомлин.

Чиновник також зазначив, що одним з джерел фінансування будівництва якісних доріг можуть стати іноземні інвестиції, але для їхнього надходження спочатку потрібно повернути Дорожній фонд.

"Вже сьогодні у нас є пропозиції від польських урядових організацій, від турецьких з приводу будівництва концесійних доріг. Концесійні дороги (автошлях, побудований приватним інвестором, який отримує право на його платну експлуатацію, – УНІАН) – це в принципі абсолютно нормальна практика. Їм потрібно додаткове джерело повернення коштів, і от саме таким джерелом може бути Дорожній фонд. Без нього ми не маємо шансів знайти фінансування на 20 років і більше будівництва доріг", – впевнений Сухомлин.

