Кабмін прийняв розпорядження про відшкодування збитків власникам морських суден в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та власникам залізничного транспорту.
Про це йдеться у відповідному документі №255-р, який уряд ухвалив 30 березня, оприлюдненому на сайті Кабінету Міністрів України.
Згідно з ним, Міністерство інфраструктури разом з Міністерством економіки та Міністерством фінансів має забезпечити виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та військових дій на території України, та у разі відмови страхувальниками надати страхове покриття фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден і суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав, у разі перебування таких суден в акваторії українських портів у Дунайському регіоні.
Також зазначається, що відшкодування збитку передбачається власникам та/або операторам рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії 1435 міліметрів, у разі знаходження такого рухомого складу на території України.
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