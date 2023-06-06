У парку Southwind Airlines три Boeing 737 MAX. Польоти в Росію останнім часом здійснювали два з них.

США заборонили турецькій авіакомпанії Southwind Airlines здійснювати польоти в Росію на американських літаках Boeing 737 MAX.

Як повідомляють "Известия" з посиланням на джерела серед російських перевізників, США пригрозили Southwind санкціями і заборонили обслуговувати її літаки за кордоном.

Однак в останньому списку санкцій, який Бюро промисловості і безпеки Мінторгу США опублікувало 3 березня, літаків Southwind немає.

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"Виникає тривожне питання: наскільки далеко будуть готові зайти американці далі? Southwind не настільки критичний для ринку, набагато більше пасажирів перевозять інші турецькі та російські авіакомпанії", - говорить віце-президент Асоціації туроператорів РФ Артур Мурадян.

Southwind Airlines

Southwind Airlines - турецька чартерна авіакомпанія, яку створив туристичний холдинг Pegas Touristik у 2022 році для перевезення росіян на курорти Туреччини. Флот авіакомпанії частково складається з колишніх літаків російської Nordwind Airlines (входить в холдинг Pegas Touristik).

У парку Southwind Airlines три Boeing 737 MAX. Польоти в Росію останнім часом здійснювали два з них. Обидва належать американському лізингодавцю Air Lease Corporation. Зокрема, літаки здійснювали по 10-12 розворотних рейсів на тиждень в Уфу, Самару, Новосибірськ, Оренбург, Калінінград і Нижній Новгород. З 1 червня вони переведені на рейси до Німеччини та Швейцарії.

Після початку війни в Україні США і ЄС ввели санкції щодо авіагалузі Росії. Літаки російських авіакомпаній почали заарештовувати за кордоном і відмовляти їм у техобслуговуванні. Через це велика частина Boeing і Airbus не покидає територію Росії і здійснює тільки внутрішні рейси.

Авіація агресора під час війни в Україні

2 березня 2022 року найбільші у світі виробники літаків Boeing та Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Вони призупинили відправку запчастин до Росії, технічне обслуговування та надання техпідтримки для авіакомпаній з РФ.

Пізніше в Європі зупинили дію сертифікатів придатності літаків для всіх авіакомпаній РФ. Без цього документа літак не може підніматися в небо і виконувати польоти.

2 червня 2023 року стало відомо про те, що російський "Аерорфлот" в обхід санкцій оновив софт на літаку Airbus A350. Допомогла російському перевізнику в цьому питанні авіакомпанія з дружньої до РФ країни, яка "неофіційно поділилася оновленням ПЗ і сервісним бюлетенем".

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