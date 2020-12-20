Міст побив світовий рекорд за максимально допустимою швидкістю руху по ньому поїздів.

У китайській провінції Цзянсу був відкритий для руху транспорту перший в країні підвісний залізнично-автомобільний міст.

Про це повідомляє Xinhuanet.

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Загальна протяжність моста становить 6,4 км, а довжина головного прольоту - 1092 м. на верхньому рівні розташована восьмисмугова автомобільна траса (по чотири смуги руху в кожен бік).

Максимальна швидкість руху по мосту становить 100 км/ч. По нижньому рівню пустили високошвидкісні поїзди. Конструкція моста дозволяє потягам їздити по ній зі швидкістю до 250 км/год.

Міст є частиною залізниці Ляньюньган-Чженьцзян. Відзначається, що залізниця скоротила час у дорозі між Ляньюньган і Шанхаєм з 11 до трьох годин.

Міст побив світовий рекорд за максимально допустимою швидкістю руху по ньому поїздів.

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Автор: УНІАН