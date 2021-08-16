"Київавтодор" пропонує схеми об'їзду в напрямку центру і в напрямку Борщагівки.

У Києві на Індустріальному шляхопроводі перекриють рух транспорту з 22:00 16 серпня до 05:00 17 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КК "Київавтодор".

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Відзначається, що на Індустріальному шляхопроводі планується укладання верхнього шару покриття.

Роботи виконають вночі, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт прямий проїзд через шляхопровід буде перекритий.

"Київавтодор" пропонує схеми об'їзду:

у напрямку центру: вул. Борщагівська - з'їзд на вул. В. Гетьмана (у напрямку Караваєвих Дач) – б-р Чоколівський - вул. Волинська - вул. авіаконструктора Антонова - вул. К. Ушинського - б-р Чоколівський - вул. В.Гетьмана - пров. Індустріальний - вул. Борщагівська;

у напрямку Борщагівки: вул.Борщагівська - з'їзд на вул. В. Гетьмана (у напрямку ст. м. "Шулявська") - вул. В. Гетьмана - просп. Перемоги - вул. П. Нестерова - вул. а. Цедика - вул. О.Довженка - вул. В.Гетьмана.

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Автор: Лідія Селезньова