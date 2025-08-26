Будуть окремі місця для плавання на спортивних суднах та водних мотоциклах.

У Києві планують запровадити правила руху на воді для скутерів і каяків. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

"Звертаються кияни з питаннями: а як так, чому на воді поруч плавають на каяках та ганяють на водних скутерах? У прибережній смузі небезпечні плавзасоби, а на березі – дітки. Чому за це нікого не карають? Це травмонебезпечно і це неповага до киян", - зауважив він.

За словами Ткаченка, після відповідного аналізу виявилось, що місцевих правил у Києві просто немає. "Вимога затвердити їх була ще з серпня 2022 року. В інших регіонах затвердили три роки тому. А в Києві — або проспали, або не захотіли. Тепер ми напрацювали правила для Києва, погодили їх з Адміністрацією судноплавства і сьогодні я їх підписав. Текст розпорядження згодом зʼявиться на офіційному порталі Києва", - зазначив очільника КМВА.

Відео дня

Він уточнив, що будуть окремі місця для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах та інших засобів для розваг на воді, і безпекова складова буде в пріоритеті. Порушників же поліція притягатиме до відповідальності.

Транспорт у Києві - новини

Як повідомляв УНІАН, відомий у столиці ретро-трамвай М2-М "1892" повернувся на історичний Поділ та готовий до екскурсійних поїздок за маршрутом: "Контрактова площа – площа Тараса Шевченка" і в зворотному напрямку.

Ретро-вагон можна використовувати для святкових поїздок і культурних ініціатив жителів та гостей столиці.

Фахівці Дарницького депо виконували реставраційні роботи - відновили ходову частину, відремонтували трамвайний візок і виконали окремі роботи з оздоблення салону.

Вас також можуть зацікавити новини: