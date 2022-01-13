Наразі послуга стартувала у тестовому форматі й не для усіх пасажирів.

Відсьогодні у Львові почав працювати е-квиток. "ЛеоКарти" запрацювали у тестовому режимі в громадському транспорті міста.

Про це повідомляє ТСН.

Поки що е-квитком можуть скористатися тільки пільговики, зокрема, пенсіонери, учні, студенти.

"Львівавтодор" видав вже понад 10 тисяч спеціальних карток. Щоденно планують видавати ще по 5 тисяч.

Читайте також"Укрзалізниця" запускає двоповерховий електропоїзд Skoda з Києва до ЛьвоваЗ карткою пільговики зможуть безоплатно їздити громадським транспортом до кінця лютого.

"ЛеоКарт" працюватиме у всіх видах громадського транспорту Львова: трамваях, тролейбусах, автобусах, а також дасть можливість пересадки між цими видами транспорту упродовж 40 хвилин після зафіксованої оплати.

Проект планували реалізувати ще у 2017 році. Раніше повідомлялось, що запровадження електронного квитка у Львові коштує понад 11 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді влада Львова вирішила ввести в місті єдиний електронний квиток. Вартість проїзду у громадському транспорті через це зросте.

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