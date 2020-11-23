Поїзд об'єднує можливість живлення від трьох джерел - батареї, паливного елемента або навіть чинних повітряних ліній електропередач.

Німецька технологічна компанія Siemens Mobility і державний залізничний оператор Deutsche Bahn почали розробку поїздів на водневих паливних елементах, а також заправних станцій для них.

Читайте такожОмелян на Крюківському вагонзаводі: "капсулу Hyperloop робитимемо тут»

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву двох компаній.

"Поїзд об'єднує можливість живлення від трьох джерел в модульній системі - від батареї, паливного елемента або навіть наявних повітряних ліній електропередач, в залежності від того, де він буде працювати", - розповів виконавчий директор Siemens MOBILE Майкл Пітер.

В якості прототипу нового поїзда компанія Siemens взяла електричні вагони Mireo Plus, виробництво яких почалося у 2018 році. Водневий поїзд буде оснащений акумулятором, а також паливними елементами для перетворення водню і кисню в електрику на борту.

Характеристики прототипу поїзда

Новий прототип поїзда буде заправлятися протягом 15 хвилин, працювати на відстанях в діапазоні 600 км і мати максимальну швидкість 160 км/год. Він буде випробуваний між Тюбінгеном, Хорбом і Пфорцхаймом у федеральній землі Баден Вюртемберг. За словами Пітера, основний цільовий ринок - оператори регіональних залізничних мереж, які зазвичай повторно замовляють партії від 10 до 50 поїздів.

"Ми бачимо ринковий потенціал в 10 -15 тисяч поїздів в Європі, які необхідно буде замінити протягом наступних 10-15 років, причому 3 тисячі поїздів лише в Німеччині", - сказав директор Siemens MOBILE.

Планується, що водневі поїзди та заправні станції будуть випробувані на практиці з метою заміни ними дизельних поїздів на місцевих залізничних мережах Німеччини у 2024 році.

Кожен поїзд коштуватиме від 5 до 10 мільйонів євро, створюючи потенціал ринку 50-150 мільярдів євро загалом. Уряд очікує, що зелений водень стане конкурувати з викопним паливом у довгостроковій перспективі, і грати ключову роль в декарбонізації промисловості, опалення та транспорту.

Що цьому передувало

У Європі залізничний транспорт має позбутися вуглецю в довгостроковій перспективі відповідно до цілей Європейського Союзу та національних кліматичних завдань.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН