Планується, що поїзд на магнітній подушці працюватиме без машиніста.

У німецькій столиці - місті Берлін, планують випробувати міський поїзд на магнітній подушці на пілотному маршруті довжиною близько п’яти кілометрів.

Як повідомляє Spiegel, про це заявив голова берлінської парламентської групи ХДС Дірк Штетнер. Зазначається, що поїзд на магнітній подушці працюватиме без водія. Це є додатковою перевагою, враховуючи брак кваліфікованих працівників у берлінській транспортній компанії Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Крім того, поїзди на магнітній подушці дозволять будувати транспортні маршрути набагато швидше і дешевше, ніж нові лінії метро.

Вартість випробувального треку становитиме від 80 до 85 мільйонів євро. Дата будівництва поки невідома.

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Пілотний проект буде фінансуватися зі спеціального фонду захисту клімату, для якого передбачено п'ять мільярдів євро. Ці кошти допоможуть Берліну стати кліматично нейтральним до 2045 року.

Транспорт в Німеччині - останні новини

У квітні 2023 року Берлін було визнано містом з найкращою системою громадського транспорту у світі.

У листопаді повідомлялося, що автомобільна компанія Tesla побудує на своєму німецькому заводі біля Берліна найдешевшу модель електрокара - ціна становитиме близько 27 тис. доларів.

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