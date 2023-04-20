Протягом березня українці зареєстрували переобладнання 3,1 тисячі авто для роботи на газобалонному обладнанні.

Українці почали масово переобладнувати авто під газобалонне обладнання (ГБО) з приходом весни.

Про це йдеться в звіті Інституту досліджень авторинку.

"Протягом березня українці зареєстрували переобладнання 3,1 тисячі авто для роботи на газобалонному обладнанні. Це - на 47,6% більше, ніж у лютому-2023. Тобто, активність з переведення автомобілів для роботи на газу істотно зросла в перший місяць весни", - зазначає інститут.

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Зазначається, що протягом березня 2023 року українці найчастіше обирали бензинові транспортні засоби. Таких придбали 39,7% (44,9 тис.) від загальної кількості угод купівлі-продажу нових і старих транспортних засобів — легковиків, вантажних авто всіх категорій і автобусів. Якщо до них додати автомобілі з встановленим ГБО (17,8%, 20,1 тис.) і машини з гібридними двигунами (2,1%, 2,4 тис.), то авто на бензині становитимуть абсолютну більшість: 59,6% від загальної кількості продажів.

Частка дизельних авто склала 37,1% (34,3 тис.). Машин, обладнаних двигуном для роботи виключно на газовому паливі, було 0,4% від загальної кількості (499 шт.).

Частка електромобілів склала 2,8% (3,2 тис.) від загальної кількості.

Автогаз в Україні

Зараз автогаз є найдешевшим пальним в Україні, ціна на нього стабільно знижується вже третій місяць поспіль.

Тільки за березень середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилася на 8,5%, до 21,72 грн/л.

Роздрібні мережі АЗС за тиждень, з 7 по 14 квітня, збільшили вартість скрапленого газу.

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