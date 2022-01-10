Українська авіакомпанія "Мотор Січ" запускає рейси з Києва до Миколаєва.
Про це повідомила прес-служба "Украероруху".
Згідно з повідомленням, рейси почнуть виконуватися з 16 січня.
Компанія літатиме з аеропорту "Київ" (Жуляни) імені Ігоря Сікорського - у понеділок, середу, п'ятницю та неділю.
З Миколаєва рейси виконуватимуться з 17 січня по понеділках, середах, п'ятницях та суботах.
Раніше УНІАН повідомляв, що українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline тимчасово зробила безкоштовним перевезення багажу за своїми найдешевшими тарифами.
"Мотор Січ": довідка УНІАН
Авіакомпанія "Мотор Січ" є структурним підрозділом публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" - одного з провідних підприємств світу з розробки, виробництва, ремонту та обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.
Читайте такожНайбільший лоукостер Європи запускає нові маршрути з КиєваНа сьогодні авіакомпанія оперує флотом з 9 літаків, виконуючи регулярні пасажирські міжнародні та внутрішні рейси, пасажирські та вантажні чартерні рейси, а також спеціальні рейси, що забезпечують діяльність головного підприємства.
Базовим аеропортом авіакомпанії є міжнародний аеропорт "Запоріжжя".