Польоти почнуться 16 січня з аеропорту "Київ" (Жуляни).

Українська авіакомпанія "Мотор Січ" запускає рейси з Києва до Миколаєва.

Про це повідомила прес-служба "Украероруху".

Згідно з повідомленням, рейси почнуть виконуватися з 16 січня.

Компанія літатиме з аеропорту "Київ" (Жуляни) імені Ігоря Сікорського - у понеділок, середу, п'ятницю та неділю.

З Миколаєва рейси виконуватимуться з 17 січня по понеділках, середах, п'ятницях та суботах.

Раніше УНІАН повідомляв, що українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline тимчасово зробила безкоштовним перевезення багажу за своїми найдешевшими тарифами.

"Мотор Січ": довідка УНІАН

Авіакомпанія "Мотор Січ" є структурним підрозділом публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" - одного з провідних підприємств світу з розробки, виробництва, ремонту та обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Читайте такожНайбільший лоукостер Європи запускає нові маршрути з КиєваНа сьогодні авіакомпанія оперує флотом з 9 літаків, виконуючи регулярні пасажирські міжнародні та внутрішні рейси, пасажирські та вантажні чартерні рейси, а також спеціальні рейси, що забезпечують діяльність головного підприємства.

Базовим аеропортом авіакомпанії є міжнародний аеропорт "Запоріжжя".

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