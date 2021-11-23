Потяги прибудуть із затримкою до 2,5 год.

На ділянці "Чернігів-Ніжин" поблизу станції "Липов Ріг" спізнюються ряд поїздів в результаті обриву контактної мережі.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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"Повідомляємо, що пасажири регіонального поїзда N864" Недандичі-Київ-Волинський "пересаджені на поїзд N779 "Суми-Київ". Пасажири поїзда "Недандичі-Київ-Волинський" прибудуть на кінцеву станцію із затримкою на 1 год 30 хв", - йдеться в повідомленні.

Також затримуються приміські поїзди "Ніжин-Чернігів"та" Чернігів-Ніжин". Час затримки складе до 2,5 год.

Затримки поїздів:

14 листопада 2021 року "Укрзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів у зв'язку з реконструкцією колії на ділянці " Миронівка - Ім. Т. Шевченка".

Автор: Герасименко Валентина