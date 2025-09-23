Унаслідок чергового російського обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області, заявили в "Укрзалізниці". У Telegram-каналі державної компанії наголосили, що низка поїздів через це прямують із затримками.
Це стосується рейсів:
- №54 Одеса - Дніпро
- №254 Одеса - Кривий Ріг
- №51 Одеса - Запоріжжя
- №128 Львів - Запоріжжя
- №92 Одеса - Краматорськ.
У спеціальному сервісі "Укрзалізниці" графік руху поїздів свідчить про те, що час очікування на низці маршрутів становить від 1 до 3 годин.
Удари Росії по залізничній інфраструктурі
Раніше УНІАН повідомляв, що один із найсерйозніших ударів стався в ніч на 17 вересня. Тоді ворог завдав комплексної атаки по підстанціях, через що затримки на деяких маршрутах становили до 7 годин.
Крім того, наступного дня, після того обстрілу, Росія не зупинилася і завдала ще однієї атаки. Під ударами були, зокрема, Полтавська та Київська області. Однією з цілей була залізнична інфраструктура в Миргородському районі. Відбулося знеструмлення кількох ділянок, були задіяні резервні тепловози.