Удар було завдано по інфраструктурі в Кіровоградській області.

Унаслідок чергового російського обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області, заявили в "Укрзалізниці". У Telegram-каналі державної компанії наголосили, що низка поїздів через це прямують із затримками.

Це стосується рейсів:

№54 Одеса - Дніпро

№254 Одеса - Кривий Ріг

№51 Одеса - Запоріжжя

№128 Львів - Запоріжжя

№92 Одеса - Краматорськ.

У спеціальному сервісі "Укрзалізниці" графік руху поїздів свідчить про те, що час очікування на низці маршрутів становить від 1 до 3 годин.

Удари Росії по залізничній інфраструктурі

Раніше УНІАН повідомляв, що один із найсерйозніших ударів стався в ніч на 17 вересня. Тоді ворог завдав комплексної атаки по підстанціях, через що затримки на деяких маршрутах становили до 7 годин.

Крім того, наступного дня, після того обстрілу, Росія не зупинилася і завдала ще однієї атаки. Під ударами були, зокрема, Полтавська та Київська області. Однією з цілей була залізнична інфраструктура в Миргородському районі. Відбулося знеструмлення кількох ділянок, були задіяні резервні тепловози.

