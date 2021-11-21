Поїзд курсуватиме щоденно, квиток коштує 189 гривень.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" запустило "Дунайський експрес", який слідує за маршрутом Ізмаїл – Одеса.

Про це повідомили у прес-службі компанії, офіційний запуск нового маршруту відбувся 20 листопада.

Поїзд №7002/7001 Одеса - Ізмаїл відправлятиметься з Одеси щодня о 19:50 та прибуватиме до Ізмаїла о 00:32. Зворотно поїзд виправлятиметься о 01:29 та прибуватиме до Одеси о 06:11. Також експрес робитиме зупинки на станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.

Читайте такожНімці прийдуть – порядок наведуть: як Deutsche Bahn нашим коштом підніме "ефективність" пасажирських перевезень "Укрзалізниці"

На маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд, збудований на Крюківському вагонобудівному заводі. Максимальна швидкість цього поїзда - 140 км/год. У складі поїзда 3 вагони - 170 місць. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільного населення. Поїзд буде курсувати щоденно. Вартість квитка становить 189 грн.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня, запускає сім пар додаткових поїздів до гірськолижного курорту Буковель.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ганна Бредіхіна