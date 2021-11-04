З 29 квітня компанія проводить індексацію тарифів на пасажирські перевезення.

В українській залізничній компанії "Укрзалізниця" пояснили, чи підвищуватимуть ціни на пасажирські перевезення у 2022 році.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

В "Укрзалізниці" запевнили, що зростання тарифів на пасажирські перевезення у 2022 році поки не передбачається.

Нагадаємо, що з 29 квітня компанія почала анонсовану раніше планову індексацію тарифів на пасажирські перевезення, закладену у фінансовому плані компанії та узгоджену з трьома міністерствами й всіма залізничними профспілками, на 2% щомісяця до кінця року.

Читайте такожВ Україні почнуть "полювати" на власників "євроблях": кому загрожують величезні штрафиДане рішення не перекриє всі витрати на перевезення, але дозволить "Укрзалізниці" інвестувати в сервіс.

При цьому компанія пропонує своїм пасажирам систему знижок.

"Вже зараз пасажири можуть заощадити до 65% вартості квитка, плануючи свою подорож заздалегідь", - підкреслили в компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, з неділі, 31 Жовтня, потяги на території України курсують за зимовим часом. Час прибуття та відправлення поїздів у квитках пасажирів вказано ВЖЕ з урахуванням переведення стрілок на одну годину назад.

Автор: Дмитро Шварц