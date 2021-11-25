Україна отримала підтвердження економічної доцільності проекту щодо національного перевізника від французьких консультантів.

В Україні починається створення українського національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Велике будівництво: Авіація. Туризм", передає кореспондент УНІАН.

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"Сьогодні ми повертаємо світу ідею про європейський літак. Тепер це спільна мрія з нашими колегами з Європи... В Україні є чудові потужності для повного циклу створення сучасного літака... У нас є потужності для серійного виробництва, включаючи забезпечення комплексної вже післяпродажної підтримки", - зазначив президент.

За його словами, разом з тим Україна веде переговори із західними колегами про створення у нас сучасного авіахабу для модернізації пасажирських літаків у вантажні.

"Робимо новий потужний крок - це наш національний авіаперевізник. Створення його, яке буде розпочато, можна сказати, офіційно вже сьогодні...",- розповів Зеленський.

Він підкреслив, що Україна готова інвестувати в повітряний флот, навантажувати українських виробників і залучати світових лідерів в об'єднаних проектів в авіабудуванні.

Крім того, Україна має підтвердження економічної доцільності проекту щодо національного перевізника від французьких консультантів.

"Йдеться не тільки про збільшення прибутку і пасажиропотоку, але і в цілому питання статусу, іміджу і престижу нашої держави. Це наш національний авіаперевізник. Незалежний від будь-яких інших груп...",- підкреслив глава держави.

Він додав, що національний перевізник має кілька робочих назв, одна з яких - Ukrainian National Airlines.

Міністерство інфраструктури та компанія Airbus підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає співпрацю щодо створення державного авіаційного перевізника.

Національний авіаперевізник: що необхідно знати

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про бажання створити державну авіакомпанію з літаками, які будуть проводитися державним підприємством "Антонов".

ДП "Антонов" - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства-літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

18 серпня 2021 року президент України Володимир Зеленський обговорив з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше оптимальні моделі створення національного авіаперевізника Україна.

Більш детально про створення національного авіаперевізника читайте в матеріалі УНІАН.

Автор: Антоніна Доломанжи