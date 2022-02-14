До кінця доби 14 лютого влада обіцяє оновити дані про глибини для безпечного проходження суден і навігаційні карти.

Чорноморські порти працюють у штатному режимі, попри спробу їх блокування.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури у Facebook.

"Спеціальні судна ДУ "Держгідрографія" обстежили понад 50% морського коридору між західною межею району незаконних морських навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки. Глибини підтверджено в межах 15-22 метрів, а отже чинні рекомендації суднам щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки лишаються чинними", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, міністерство продовжує робити все, щоб не допустити будь-яких перешкод для судноплавства та заходу в українські порти.

"Головне наше завдання - забезпечити безпеку проходу суден та не дати дестабілізувати ситуацію. Торговельні судна завчасно отримали рекомендації й прийняли їх, а отже чорноморські порти працюють у звичному режимі", - цитують його у прес-службі Мінінфраструктури.

Зазначається, що до кінця доби 14 лютого роботи щодо оновлення даних про глибини для безпечного проходження суден буде завершено, а навігаційні карти для пересування суден у Чорному морі - оновлено.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко оприлюднив у Facebook карту перекриття районів Чорного та Азовського морів на час проведення ракетних та артилерійських навчань ВМФ РФ у лютому.

12 лютого понад 30 російських кораблів почали в Чорному морі навчання зі стрільбами. У Міноборони РФ стверджують, що метою навчань є "оборона морського узбережжя Кримського півострова".

13 лютого Мінінфраструктури повідомило, що Україна шукає морські коридори для безпечного плавання суден у зв'язку з незаконним блокуванням чорноморських портів.

Водночас, за словами співвласника групи терміналів TIS і буксирної компанії P&O Maritime Ukraine Андрія Ставніцера, чимало запланованих суднозаходів у порти України цього тижня може бути зірвано через дії Росії, адже обхідний коридор існує, однак глибини в ньому достатньо лише для середніх судів.

Вас також можуть зацікавити новини: