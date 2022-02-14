Обхідний коридор, який рекомендують як вільний від стрільб, існує, однак глибини в ньому достатньо лише для середніх судів.

Багато запланованих суднозаходів у порти України на цьому тижні буде або відкладено, або скасовано через дії Росії в Чорному морі.

Про це повідомив співвласник групи терміналів TIS і буксирної компанії P&O Maritime Ukraine Андрій Ставніцер у Facebook.

За його словами, те, що відбувається в акваторії портів великої Одеси, справді створює складнощі для вантажовласників, а обхідний коридор, який рекомендують як вільний від стрільб, підходить лише для середніх суден.

"Обхідний коридор, який рекомендують як вільний від стрільб, існує. Але глибини в ньому достатньо тільки для середніх судів. Великі вантажовласники користуються флотом більших класів, тому багато запланованих суднозаходів цього тижня буде або відкладено, або скасовано. Це погано для бізнесу, і не тільки для бізнесу TIS. Постраждають виробники, будуть перебої в залізниці, будуть проблеми із завантаженням складів", - пише він.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко оприлюднив у Facebook карту перекриття районів Чорного та Азовського морів на час проведення ракетних та артилерійських навчань ВМФ РФ у лютому.

12 лютого понад 30 російських кораблів почали в Чорному морі навчання зі стрільбами. У Міноборони РФ стверджують, що метою навчань є "оборона морського узбережжя Кримського півострова".

13 лютого Мінінфраструктури повідомило, що Україна шукає морські коридори для безпечного плавання суден у зв'язку з незаконним блокуванням чорноморських портів.

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