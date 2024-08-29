Готівкою у громадському транспорті наразі розраховуються 19% від усіх пасажирів.

У Львові з 1 вересня вартість поїздки у громадському транспорті при оплаті готівкою зросте на 5 грн – до 25 грн. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Для жителів, які купують паперовий квиток у водія, поїздка коштуватиме 25 грн. Ця зміна торкнеться лише 19% від усіх пасажирів громадського транспорту – саме стільки людей зараз розраховуються готівкою", - розповіли у мерії.

Зазначається, що для 81% пасажирів, які валідують та оплачують проїзд безготівково, його вартість залишається незмінною: 13 грн – при оплаті загальною ЛеоКарт, 6,5 грн – при оплаті студентською ЛеоКарт та 15 грн – при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC.

Відео дня

Крім того, для власників транспортних карток доступні безоплатні пересадки, що здешевлює вартість найдешевшої поїздки ще в 2-4 рази.

"Впровадження безоплатних пересадок – це ще один вагомий аргумент на користь безготівкових поїздок з ЛеоКарт. І водночас додаткова можливість заощаджувати ще більше. Адже за всі поїздки, завалідовані в межах 40 хвилин, пасажир оплачує як за одну – 13 грн з загальною ЛеоКарт чи 6,5 грн зі студентською ЛеоКарт", - додали у міськраді.

Впровадження е-квитка у Львові: деталі

У грудні 2023 року у Львові впровадили безготівкову оплату за проїзд у громадському транспорті.

Оплачувати проїзд у міських автобусах, трамваях та тролейбусах Львова стало можливим за допомогою транспортної картки ЛеоКарт (13 грн за поїздку) та банківської карти (15 грн). Також залишилася можливість оплати готівкою у водія, однак цей спосіб оплати став найдорожчим – 20 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: