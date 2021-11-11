На Всесвітньому саміті з клімату, який проходить в Глазго, 33 країни і шість автовиробників оголосили про повну відмову від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) в найближчі два десятиліття.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Саму ж ініціативу висунула Великобританія: згідно з нею продаж автомобілів з ДВЗ має закінчитися не пізніше 2040 року.
Крім 33 країн (Великобританія, Індія, Австрія, Польща, Канада, Туреччина та інші країни), спільну заяву підписали ряд автовиробників - GM, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover і китайський концерн BYD.
Серед країн, які підписали заяву, України немає.
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Також планується, що в країнах з передовою економікою від атомобілів із двигунами внутрішнього згоряння відмовляться вже до 2035 року.
Водночас Німеччина не підтримала ініціативу. Там пояснили відмову відсутністю консенсусу в питанні, чи можна зберегти використання синтетичних видів палива для ДВЗ, отриманих із відновлюваних джерел.
Як повідомляв УНІАН, американський автовиробник General Motors (GM) пообіцяв, що до 2035 року випускатиме автомобілі тільки з нульовими шкідливими викидами в атмосферу.