Росія вночі атакувала залізницю: під удар потрапив потяг та вокзал (фото)

Ворог з початку року здійснив понад 600 атак на українську залізницю та пошкодив понад 1800 об'єктів.

Російська Федерація завдала ударів по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України у своєму Telegram-каналі.

"Пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу", - ідеться в повідомленні.

У відомстві додали, що ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Зазначається, що Росія систематично атакує українську залізницю. Лише з початку цього року зафіксовано понад 600 атак та пошкоджено понад 1800 об'єктів.

Росіяни все частіше атакують цивільні пасажирські потяги. Через російські атаки по пасажирським поїздам в "Укрзалізниці" змінили протоколи безпеки. Так, потяги можуть зупиняти, а пасажирів евакуйовувати, щоб зберегти життя. Вже відбувались десятки випадків, коли поїзди зупинялись через нову політику, а людей евакуйовували під час загрози.

У ніч на 22 березня росіяни вчергове атакували безпілотниками залізницю, тоді на Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів було смертельно травмовано 19-річну провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки.

Раніше 2 березня Росія вдарила по цивільному пасажирському потягу "Укрзалізниці" під час руху. Тоді одна людина загинула, а ще кілька отримали поранення.

Залізнична інфраструктура також була атакована 26 лютого, коли Росія вчергове здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах.

