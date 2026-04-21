'Укрзалізниця' запускає шість нових спеціальних вагонів: як вони виглядають (фото)

Нові вагони додаються на маршрути, які є популярними для українських родин із дітьми.

"Укрзалізниця" запускає шість нових дитячих купейних вагонів, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт та адаптовані для подорожей з дітьми. Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Перцовський під час презентації нових дитячих вагонів, передає кореспондент УНІАН.

"Для цих вагонів ми відбираємо маршрути далекого сполучення, щоб був комфорт і в тих подорожах, які займають багато годин. Цей вагон буде їхати з Одеси до Львова. Це один з наших найдовших маршрутів. Особливо зараз влітку буде дуже популярним і дасть можливість нашим маленьким пасажирам бути в максимальному комфорті", - сказав Перцовський.

Перші три вагони вже пройшли повне переобладнання та курсуватимуть у складі двох поїздів: №011/012 Львів - Одеса та №001/002 Харків - Івано-Франківськ. У продажу їх можна шукати зі Львова - з 24 квітня, з Одеси - з 25 квітня, з Харкова - з 2 травня, з Івано-Франківська - з 3 травня. При цьому три інших вагони поповнять склади інших пасажирських поїздів найближчим часом.

Зазначається, що у вагонах встановлено додаткові коридорні поручні по зросту дитини, захисні елементи для верхніх поличок, сповивальні столики та навісні сидіння у вбиральнях, манежі для безпечного сну та підігрівачі пляшечок дитячого харчування.

Крім того, на борту дитячих вагонів буде доступне дитяче меню: сирнички або нагетси з гречкою. Також вагони оснащено додатковими складними пандусами.

Усі вагони об’єднує концепція "Казковий український ліс", яка відображена в оформленні інтер’єру та логіці взаємодії з простором. Продовженням концепції є спеціально розроблена постільна білизна з ілюстраціями казкового лісу. Концепцію доповнюють персонажі вагончик "Залізятко" і пес "Грошик", які супроводжуватимуть маленьких пасажирів під час подорожі та будуть частиною інтерактивного досвіду. У вагонах передбачено ігрові та розвивальні елементи, зокрема бізі-борди, настільні ігри, розмальовки та навіть спеціальні дитячі підсклянники.

Квитки на дитячі вагони доступні винятково через мобільний застосунок УЗ. Їхня вартість відповідає вартості купейних квитків аналогічного класу в межах того самого поїзда. У застосунку такі вагони мають спеціальне маркування "Дитячий". Діти віком до 5 років включно подорожують поїздами "Укрзалізниці" безкоштовно та не потребують окремого квитка.

