Найближчими днями Одеський морський порт прийме перше круїзне судно з початку пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє ЦТС.
Читайте такожЗа програмою Зеленського "Велике будівництво" до Одеського порту прокладають безкоштовну дорогу
Прибуття круїзного судна очікується в останніх числах вересня.
За інформацією начальника Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Максима Лапая, це перше судно з початку пандемії, на борту якого до Одеси прибудуть іноземні туристи.
"Коронавірус поставив на паузу весь круїзний бізнес в глобальному масштабі", - зазначив Лапай.
Начальник Одеської філії АМПУ додав, що в результаті було втрачено два сезони.
Дорога в порт:
За програмою Зеленського "Велике будівництво" в Одеський порт прокладають нову дорогу. Для прокладки автодороги доведеться міняти грунти підошви земляного полотна на глибину двох метрів. Користування дорогою буде повністю безкоштовним.