Прибуття круїзного судна очікується в останніх числах вересня.

Найближчими днями Одеський морський порт прийме перше круїзне судно з початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє ЦТС.

Читайте такожЗа програмою Зеленського "Велике будівництво" до Одеського порту прокладають безкоштовну дорогу

Прибуття круїзного судна очікується в останніх числах вересня.

За інформацією начальника Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Максима Лапая, це перше судно з початку пандемії, на борту якого до Одеси прибудуть іноземні туристи.

"Коронавірус поставив на паузу весь круїзний бізнес в глобальному масштабі", - зазначив Лапай.

Начальник Одеської філії АМПУ додав, що в результаті було втрачено два сезони.

Дорога в порт:

За програмою Зеленського "Велике будівництво" в Одеський порт прокладають нову дорогу. Для прокладки автодороги доведеться міняти грунти підошви земляного полотна на глибину двох метрів. Користування дорогою буде повністю безкоштовним.

Автор: Олена Коваленко