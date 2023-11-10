Влада зробить перерозподіл податку на доходи фізичних осіб на потреби оборони держави.

Понад 95 мільярдів гривень з дорожнього фонду підуть на потреби оборони та розвиток оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (95,2 млрд грн) також будуть перенаправленні на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, але й створення нових робочих місць та підтримка економіки", - зазначив Марченко.

Він також відмітив, що було прийнято рішення про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військовослужбовці, на потреби оборони держави. За його словами, доходи, отримані від ПДФО з військових є публічними, суспільними коштами, які мають розподілятися відповідно до нинішніх умов.

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"Вони будуть використані для наближення нашої перемоги та спрямовані до спеціального фонду держбюджету з їх цільовим використанням: на виробництво та закупівлю морських дронів і БПЛА (43,3 млрд грн), а також 51 млрд грн на впровадження нових технологій в секторі ОПК та для виготовлення зброї", - пояснив міністр.

Дорожній фонд - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2023 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв мінімізувати видатки на ремонти доріг у бюджеті-2024. За його словами, в резервному фонді є кошти, які закладені на підтримку доріг і мостів критичної інфраструктури. Він пояснив, що це необхідно для гуманітарних, соціальних та воєнних цілей. Це буде фінансуватись з резервного фонду за індивідуальними рішеннями уряду.

"Кожен раз будемо дивитись дуже уважно, щоб не виходило так, що ми займаємося будівництвом нових доріг, а нам потрібно фінансувати виробництво українських снарядів", - зазначив прем’єр-міністр.

8 листопада Верховна Рада ухвалила закон про перенаправлення "військового" ПДФО з місцевих бюджетів до державного на потреби оборонно-промислового комплексу. Таким чином доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямовуються в загальний фонд державного бюджету і спрямовуються на потреби оборони.

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