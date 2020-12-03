За словами Криклія, закон про внутрішній водний транспорт включає імплементаційні норми 5 основних європейських директив і покликаний привести українське законодавство у відповідність з європейським.

Прийнятий сьогодні, 3 грудня, закон про водний транспорт дає старт реформі річкових перевезень і відродженню ефективної річкової логістики.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

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"Закон "Про внутрішній водний транспорт" прийнятий, а це означає, що реформі річкових перевезень бути. Завдяки реалізації цього закону ми зможемо відродити найдешевший і екологічний спосіб доставки вантажів - річкові перевезення і створити ефективну річкову логістику", - цитує Криклія прес-служба.

За його словами, закон про внутрішній водний транспорт включає імплементаційні норми 5 основних європейських директив і покликаний привести українське законодавство у відповідність з європейським.

Крім цього, розвиток річкового транспорту дозволить розвантажити автотранспорт.

"Перехід частини вантажу з автодоріг на річку допоможе значно розвантажити дороги та зменшити витрати на їх ремонт. Наприклад, 1 млн тонн вантажів, що перевозяться по річці та перенаправлених з наземного транспорту, зменшує витрати на ремонт доріг на 1 млрд грн протягом 4 років", - зазначив Криклій.

За словами міністра, новий закон дозволить використовувати потужності Дніпра не на 10%, як зараз, а на 100%.

Крім того, закон передбачає створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів, необхідного для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі та можливості підвищення пропускної спроможності річки.

"Це, своєю чергою, забезпечить розвиток пасажирських перевезень, у тому числі міжнародних", - сказав Криклій.

Також міністр виділив наступні позитивні ефекти закону: стимулювання суднобудування і відновлення українських підприємств; лібералізація ринку, проведення дерегуляції галузі шляхом введення безкоштовного проходження шлюзів і часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів у морських портах; спрощення адміністративних процедур при реєстрації суден і видачі кваліфікаційних документів та інше.

Хронологія подій

3 грудня, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект "Про внутрішній водний транспорт", який регулює правовідносини в цій галузі.

За словами Криклія, прийняття Верховною Радою закону "Про внутрішній водний транспорт" дозволить збільшити обсяг вантажоперевезень протягом 3-5 років до 30 млн тонн на рік з економічним ефектом для держави до 13-16 млрд грн на рік.

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Автор: Павло Степанець