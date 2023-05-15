Залізничне сполучення між Росією і Грузією було зупинено після початку абхазької війни на початку 1990-х років.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, Грузія не розглядає питання відновлення залізничного повідомлення з агресором.

Про це заявив голова партії влади "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе, зазначивши при цьому, що питання залізничного сполучення між Росією і Грузією не стоїть на порядку денному, і будь-яке рішення з цього приводу влада ухвалює відповідно до інтересів країни, повідомляє "Грузія Online".

"Будь-яке рішення з нашого боку приймається відповідно до принципів, які відповідають нашим національним інтересам. Сьогодні це питання не стоїть на порядку денному", – зазначив Кобахідзе.

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Транспортне сполучення між Грузією і Росією

Залізничне сполучення між Росією і Грузією було зупинено після початку абхазької війни на початку 1990-х років.

Російська Федерація ввела візовий режим для Грузії ще у 2000 році. У 2008 році після вторгнення армії РФ Тбілісі розірвало дипломатичні відносини з Москвою. Країни припинили пряме авіасполучення в 2019 році.

19 січня 2023 року грузинські політики заявили про можливе відновлення авіасполучення між Тбілісі та Москвою. У відповідь речник МЗС України Олег Ніколенко розкритикував цю ініціативу.

Крім того, в ЄС не виключили введення санкцій щодо Тбілісі на тлі дискусій про авіасполучення з Росії.

10 травня 2023 року президент Росії Володимир скасував візовий режим для громадян Грузії. Крім того, Кремль офіційно дозволив прямі авіарейси в країну.

Рішення Путіна набуває чинності з 15 травня. Так, громадяни Грузії зможуть в'їжджати в Росію з внутрішнім паспортом, диппаспортом, службовим паспортом, книжкою моряка, а також з грузинським проїзним документом на термін не більше 90 днів. Президент країни Саломе Зурабішвілі заявила, що подібні кроки Кремля неприйнятні.

Президент торгово-промислової палати РФ Сергій Катирін 12 травня заявив росЗМІ, що Росія хоче організувати залізничний транзит в рамках маршруту Шовкового шляху, в тому числі через територію Грузії.

11 травня 2023 року США пригрозили Грузії санкціями у разі відновлення авіасполучення з РФ

12 травня з'явилася інформація про те, що незважаючи на попередження від ЄС і США, Грузія думає приймати у себе російські літаки. Повідомлялося, що пряме авіасполучення між Грузією і Росією може запрацювати вже в середині травня. Про це заявили представники двох авіакомпаній – російського "Азимута" і грузинської "Джорджіан Ейрвейз". Вони стверджують, що вже сповістили про свої наміри аеропорт Тбілісі.

Таке рішення викликало неоднозначну реакцію в Грузії. Так, президент країни назвала його провокацією. А на вулиці грузинських міст вийшли протестувальники із закликами не відновлювати сполучення з Росією. МЗС України назвав пропозицію Путіна "угодою з дияволом".

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