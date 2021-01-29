Зокрема, обговорювалися перспективи співпраці в модернізації рухомого складу "Укрзалізниці", приміського та міського рейкового транспорту.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з керівництвом швейцарської компанії Stadler Rail AG реалізацію інфраструктурних проектів в Україні, зокрема, перспективи співпраці з компанією в модернізації рухомого складу "Укрзалізниці", приміського та міського рейкового транспорту.

Про це повідомила прес-служба офісу президента за підсумками зустрічі Зеленського з делегацією швейцарської компанії на чолі з головою ради директорів, співвласником групи Петером Шпулером.

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Під час зустрічі Зеленський відзначив важливість залучення іноземних технологій і капіталу до їх реалізації, а також розповів, що Україна у 2020 році побудувала 4 тис.км доріг і майже 150 мостових переходів.

"Цього року у нас плани більш амбітні - ми хочемо збільшити цю кількість в півтора раза. Але ще додаємо інший пріоритетний напрямок - аеропорти та залізничні колії", - цитує прес-служба президента.

Зокрема, за його словами, розпочато будівництво аеропорту в Дніпрі, тривають роботи в аеропорту Одеси.

Зеленський повідомив, що українська сторона зацікавлена в розвитку гілок метро в Києві, Харкові, Дніпрі, а також у розвитку сполучення електричкою і швидкісним трамваєм в різних містах.

Глава держави підкреслив, що Україна має власних виробників рейкового рухомого складу, тому важливою умовою співпраці з іноземними компаніями є максимальна локалізація виробництва на території нашої держави.

Шпулер висловив зацікавленість у роботі компанії на українському ринку та створенні спільних з українськими партнерами виробництв.

Що цьому передувало

У січні 2021 року президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Майя Санду підписали меморандум про розвиток транспортно-транзитного потенціалу України та Республіки Молдова, за яким передбачається будівництво автомобільної магістралі між столицями держав.

З березня 2020 року в Україні триває національний проект "Велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

Stadler Rail AG

Компанія Stadler Rail AG є одним зі світових лідерів з виробництва рухомого складу для колійних доріг - трамваїв, поїздів метро, приміських та швидкісних поїздів, залізничних та маневрових локомотивів, а також пасажирських вагонів.

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Автор: Павло Степанець