Чорні комунальники вимагали по 200 гривень за годину паркування.

Столичні комунальники переобладнали незаконний паркінг, який з'явився в одному з дворів київського Пасажу.

Про це йдеться в сюжеті "2+2".

Читайте такожЖурналісти розповіли, хто контролює парковки в Києві та кому належать козирні машино-місцяЧорні паркувальники загородили в’їзд до київського Пасажу, облаштувавши просто у дворі світлофор та паркан. На місці чергували охоронці. На камеру вони підтвердили - пускають тільки тих, хто може довести, що прописаний за цією адресою.

"Останнім часом чорні паркувальники в київському Пасажі вимагали з водіїв по 200 гривень за годину. Інколи навіть погрожують: "Не заплатиш - поріжемо шини", - зазначив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За нелегальний паркінг взялася місцева влада. Проїзд у Пасаж відкрили, демонтувавши світлофор та незаконні огорожі.

Поруч влада має намір облаштувати нову парковку. Наразі намагаються визначити, які місця залишаться для мешканців будинків, а на яких паркування стане платним.

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Автор: Анастасія Печенюк