На одній зі спецдільниць Київщини відсутні кабінки для голосування.

Виборчі дільниці в Кам’янці-Подільському (Хмельницька область)та в Українці (Київська область) потерпають від нестачі скриньок для голосування.

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Про це повідомляє мережа «ОПОРА». Зокрема, в Кам’янці-Подільському на дільниці №681352 (середня дільниця) наявні 3 стаціонарні скриньки для голосування, на дільниці №680547 (середня) – 2 скриньки, на дільниці №681336 (середня) – 3 скриньки. Однак відповідно до законодавства на середніх виборчих дільницях має бути щонайменше 4 стаціонарні скриньки для голосування.

За словами спостерігача, четверту скриньку на дільниці №681336 члени комісії вирішили не використовувати через пошкодження, тож заклеїли її скотчем, перевернули і відставили вбік.

Подібна ситуація склалась і на Київщині. На виборчих дільницях №320767, №320774, №320772, №320748 спостерігачі фіксують недостатнє забезпечення виборчих дільниць скриньками для голосування. На спецдільниці №320774 відсутні кабінки для голосування.

Другий тур місцевих виборів 15 листопада

Сьогодні у низці українських громад почався другий тур місцевих виборів. Зокрема, нових мерів обирають в Сумах, Одесі та Херсоні.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку. Другий тур виборів проходить у семи громадах - Луцькій, Кам’янець-Подільський, Сумській, Краматорській, Херсонській, Одеській та Українській.

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Автор: Дмитро Захаров