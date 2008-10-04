Подвійне громадянство не має використовуватися для втручання у справи держав

Варшава. 4 жовтня. УНІАН. Україна і Польща засудили практику використання подвійного громадянства для втручання у внутрішні справи суверенних держав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства України в Республіки Польща, про це заявили заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисєєв та заступник держсекретаря МЗС Польщі Анджей Кремер в ході українсько-польських політичних консультації 3 жовтня у Варшаві.

Сторони, зокрема, обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні в контексті конфлікту на території Грузії. При цьому, Польща наголосила на незмінності своєї позиції щодо неухильної підтримки територіальної цілісності та суверенітету України

В ході консультацій було також обговорено низку питань двостороннього політичного діалогу, співробітництва у культурно-гуманітарній сфері та спільного проведення Економічного Форуму у Донецьку 28-29 жовтня цього року.

Сторони погодили проведення чергового засідання Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва 8-9 жовтня цього року у Луцьку.