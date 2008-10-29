Угорщина отримає 20 млрд. євро фінансової допомоги

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Міжнародний валютний фонд (МВФ), Єврокомісія та Світовий банк нададуть Угорщині 20 млрд. євро для подолання наслідків фінансової кризи.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідної згоди було досягнуто пізно ввечері 28 жовтня.

Згідно з домовленістю, МВФ надасть Угорщині кредит в 12,5 млрд. євро, Єврокомісія – в 6,5 млрд. євро, Світовий банк – в 1 млрд. євро.

Конкретні умови отримання грошей мають бути визначені найближчим часом.

У повідомленні Єврокомісії зазначається, що незважаючи на покращення макроекономічної та фіскальної політики властями Угорщини протягом останніх років, економіка цієї країни відчула суттєвий вплив фінансової кризи.

У повідомленні також зазначається, що протягом останніх тижнів Єврокомісія працювала у тісному контакті з владою Угорщини та МВФ для вироблення спільної відповіді щодо зростаючого тиску на угорський фінансовий ринок.

“Влада схвалила пакет заходів, які передбачають, серед іншого, прискорення фіскальної консолідації цього і наступного року, реформування фіскального управління; були здійснені заходи для підтримки ліквідності ринку та фінансової стабільності, включаючи дії за підтримки Європейського центрального банку; Національний банк Угорщини підвищив облікові ставки для утримання падіння обмінного курсу національної валюти – форинта”, - зазначається у повідомленні Єврокомісії.

Фінансова допомога буде надана в контексті зобов’язань Угорщини імплементувати відповідну програму дій, яка буде включена до наступної Програми наближення (Програми наближення чи конвергенції – це програми ЄС, що приймаються для країн, що не входять до зони євро, і стосуються, передусім, управління державними фінансами з метою виконання цими країнами цілей Пакту стабільності та зростання – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня представник Єврокомісії Амелія ТОРРЕС повідомила, що Комісія розглядає можливість надання допомоги Угорщині. Для надання допомоги країні, що не входить до зони євро, але є членом ЄС, Комісія, відповідно до законодавства ЄС, використовує гроші, які позичає на ринку. Загалом, на всі країни-члени ЄС, що не входять до зони євро, Єврокомісія може надати допомоги на суму в 12 млрд. євро.