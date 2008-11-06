ЄК відкинула плани ”ІСД” з реструктуризації заводів в Польщі

Варшава. 6 листопада. УНІАН. Європейська Комісія відмовилась схвалити план реструктуризації Гданьского та Гдинського суднобудівних заводів, який підготував український концерн «Індустріальний союз Донбасу». Про це повідомив УНІАН прес-секретар Міністерства державного майна Польщі Мачей ВЕВЮР.

Він сказав, що Єврокомісія погодилася розглянути окремий план реструктуризації для Гданьского суднобудівного заводу, який з жовтня 2007 року належить «ІСД».

М.ВЕВЮР повідомив, що міністерство вже направило в Єврокомісію бізнес-план розвитку Гданьского заводу, підготовлений «ІСД», і продовжує консультації з українською фірмою з приводу розміру публічної допомоги, необхідної для реструктуризації цього підприємства.

“ІСД” поки що хоче занадто великий обсяг публічної допомоги”, - сказав представник міністерства, зауваживши, що переговори в цій справі тривають. («ІСД» заявляв про необхідність 50-65 млн. доларів публічної допомоги - УНІАН).

Прес-сектетар додав, що міністерство планує узгодити з «ІСД» обсяг публічної допомоги та остаточний план реструктуризації до грудня.

Для заводу в Гдині та Щецині єврокомісари схвалили альтернативний план приватизації підприємств для недопущення їх банкрутства.

Зокрема, Єврокомісія дала уряду Польщі час до 31 травня 2009 року, аби знайти нових інвесторів заводів.

Згідно із затвердженим варіантом, польські власті повинні продати майно заводів, аби покрити їх борги перед кредиторами та повернути надану з 2004 року публічну допомогу.

Після цього власники активів могли б розпочати бізнесову діяльність, не обтяжену боргами.

При цьому Єврокомісія не зобов’язала нових інвесторів будувати кораблі.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі Єврокомісії, з 2002 року суднобудівний завод в Гдині отримав понад 1,816 млрд євро публічної допомоги у вигляді докапіталізації, кредитів, списання заборгованності та урядових гарантій.

Завод у Щецині отримав 1,7 млрд. євро публічної допомоги.

Згідно з умовами вступу Польщі до Євросоюзу, до якого країна приєдналась у травні 2004 року, суднобудівні заводи повині були повернути публічну допомогу, якщо Єврокомісія визнає, що вони була надана не у відповідності з європейським законодавством.

Єврокомісія в червні 2005 року порушила справу, в рамках якої мала з’ясувати, чи публічна допомога, надана польським суднобудівним заводам, була легальною, чи ні.

З того часу Польща кілька разів подавала плани реструктуризації, які б мали вирішити проблему публічної допомоги, але жоден з них не був схвалений ЄК.

У 2006 році польські власті вирішили приватизувати суднобудівні заводи, але вдалося продати лише Гданьский завод наприкінці 2007 українському «ІСД».

Довідка УНІАН. На початку 2008 року Єврокомісія зобов’язала «ІСД» повернути 260 млн доларів нібито наданої Гданьскому заводу публічної допомоги з 2004 року, або закрити два з трьох виробничих доків.

«ІСД» заявив, що на момент покупки підприємства мав інформацію про лише близько 20 млн. доларів публічної допомоги, і в лютому почав переговори з Єврокомісією для врегулювання цієї суперечки.

Компанія також припинила реалізацію плану розвитку заводу, який передбачав близько 280 млн. доларів інвестицій.

У червні 2008 Міністерство державного майна Польщі заявило, що «ІСД» зацікавлений у придбанні заводу в Гдині й підготує спільний план реструктуризації.

Спільний план «ІСД» для заводів в Гданьску та Гдині польский уряд направив Єврокомісії 12 вересня.

За неофіційними даними, Єврокомісія відкинула спільний план, оскільки він передбачав занадто високий, на думку єврочиновників, розмір публічної допомоги.

9 вересня уряд Польщі виділив на реалізацію спільного плану «ІСД» 250 млн. доларів.