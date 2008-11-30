У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань охорони навколишнього природного середовища ЄС

В ході засідання міністри планують розглянути хід роботи над пропозиціями щодо встановлення нових стандартів на викиди СО2 новими пасажирськими автомобілями у розмірі не більше, ніж 130 гр. на кілометр з 2012 року, а також схвалити висновки щодо виведення на ринок генетично модифікованих рослин з урахуванням оцінки їхнього впливу на екологію, створення захищених від використання генетично-модифікованих рослин зон, включення соціально-економічних критеріїв в процес надання дозволів на виведення на ринок генетично-модифікованих рослин.

Крім того, міністри розглянуть доповідь президентства щодо роботи над схваленням нового енергетично-екологічного пакету законодавства, якій має сприяти досягненню встановлених раніше цілей до 2020 року зі зменшення викидів СО2 в атмосферу на 20%, збільшення частки відновлювальної енергетики до 20% та підвищення енергоефективності на 20%.