Єврокомісія радить Литві побудувати АЕС

Київ, 13 січня. УНІАН. Литва може побудувати атомну електростанцію на своїй території для вирішення енергетичних проблем Білорусі.

Як повідомляє білоруська служба радіо «Свобода», можливість будівництва АЕС у Литві в ході телефонної розмови обговорювали міністр закордонних справ Литви Вігаудас УШАЦКАС і комісар ЄС із питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

У ході розмови В.УШАЦКАС і А.ПІБАЛГС обговорили питання енергетичної безпеки Литви, а також плани будівництва білоруської атомної електростанції поблизу литовського кордону. Міністр закордонних справ Литви звернувся з проханням до комісара ЄС включити це питання до порядку денного Євросоюзу та Білорусі.

На думку А.ПІБАЛГСА, немає ніяких сумнівів у тому, що Білорусь для розвитку відносин із ЄС повинна буде звернути увагу на позицію Євросоюзу при ухваленні рішення про будівництво АЕС поблизу кордону ЄС. Єврокомісар запропонував литовській стороні сконцентрувати увагу на будівництві власної АЕС, яка могла б також сприяти вирішенню енергетичних проблем Білорусі.

Очікується, що ці теми обговорюватимуться в Брюсселі в кінці січня, а в березні - у Вільнюсі під час засідання на найвищому рівні з питань створення спільного балтійського енергоринку.

Радіо «Свобода» також повідомляє, що В.УШАЦКАС 8 січня під час зустрічі в Празі з комісаром ЄС із питань зовнішніх відносин і Європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зазначив, що політики й громадськість Литви стурбовані проектом будівництва білоруської АЕС.

Міністр закордонних справ Литви запропонував Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР організувати спеціальні консультації між ЄС і Білоруссю, в ході яких повинні бути обговорені питання виконання міжнародних конвенцій у галузі атомної безпеки, а також у галузі забезпечення прозорого й відкритого процесу з оцінки впливу АЕС на навколишнє середовище.

Як повідомляв УНІАН, міністр іноземних Литви Вігаудас УШАЦКАС під час свого візиту до Білорусі 30 грудня 2008 року заявив, що офіційний Вільнюс стурбований наміром Мінська побудувати атомну електростанцію за 14 км від території Литви.

«Звичайно, литовська громадськість стурбована, не маючи повної інформації. Але мені сьогодні сказали, що білоруська сторона поінформує литовський уряд і литовську громадськість про плани розміщення АЕС», - сказав В.УШАЦКАС, зазначивши, що рішення про будівництво АЕС є суверенним правом Білорусі.

У свою чергу, міністр закордонних справ Білорусі С.МАРТИНОВ підкреслив, що рішення про розміщення й будівництво АЕС відповідатиме міжнародним зобов`язанням Білорусі. «Всі роботи з питань, пов`язаних із будівництвом атомної електростанції, включаючи питання її розміщення, Білорусь веде в тісному контакті з Міжнародним агентством із атомної енергії. Всі рішення, які прийматимуться, відповідатимуть міжнародним зобов`язанням Білорусі», - цитує прес-служба МЗС Білорусі слова С.МАРТИНОВА.

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО 12 листопада 2007 року підписав указ «Про деякі заходи з будівництва атомної електростанції» (№ 565 від 12 листопада 2007 року), який передбачає створення організаційних структур для супроводу проекту з будівництва атомної електростанції на території Білорусі.

Зокрема, у складі Міністерства енергетики створено Дирекцію будівництва атомної електростанції для здійснення функцій замовника з виконання комплексу підготовчих і проектно-дослідницьких робіт із будівництва атомної електростанції.

Білорусь веде переговори з російською компанією «Росатом» і однією з французьких компаній про можливу їхню участь у будівництві атомної електростанції на білоруській території.

Передбачалося, що будівництво АЕС у Білорусі почнеться в 2008 році й завершиться до 2018 року.

Раніше Президент Білорусі заявляв про намір побудувати першу атомну електростанцію на білоруській території вже до 2015 року.