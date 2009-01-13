У Польщі збудують нові сховища для нафти і газу

Варшава. 13 січня. УНІАН. Інвестори зі США, країн Близького Сходу та Східної Європи виявляють велике зацікавлення будівництвом резервуарів для зберігання стратегічних запасів нафти й газу та продуктів з них у Польщі й можуть інвестувати в цей проект майже 30 млрд. доларів.

Про це пише у вівторок Gazeta Prawna.

За даними видання, резервуари можуть бути збудовані на узбережжі Балтійського моря (на заході країни) на базі соляних печер.

”Польські соляні печери це ідеальне місце для зберігання стратегічних запасів нафти та газу. Вони місткі, безпечні для навколишнього середовища, а також не невразливі до природних загроз та терористичних атак”, - відзначає Гжегож ПЕНЬКОВСЬКИЙ з Державного геологічного інституту (PIG).

Газета відзначила, що проектом цікавляться арабські шейхи, американські військові та країни-сусіди Польщі, серед яких найактивніше Чехія.

”Зацікавлення є величезне й з усіх напрямків, в тому числі з арабських країн”, - відзначає експерт.

Серед потенційних арабських інвесторів називають представників найбільшого світового нафтовидобувника - Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт.

Проект, на думку експертів, є цікавим для Німеччини, Словаччини, Литви та Латвії та міжнародних нафтових гігантів BP та Shell.

За даними газети, американські військові хочуть зберігати у Польщі авіаційне паливо для бойових літаків F-16.

Gazeta Prawna зауважила, що новий уряд підтримав цей проект, який розробляється з 2005 року.

”Уряд зацікавився ним і є прихильником концепції будівництва резервуарів на базі соляних шахт”, - сказав Г.ПЕНЬКОВСЬКИЙ. НАТО в рамках проекту хоче збудувати у Польщі 12 паливних баз, які можуть почати функціонувати в 2011 році.

Національна нафтогазова компанія PGNIG також зацікавлена у збільшенні газових сховищ в країні, в яких нині можна зберігати лише 1,6 млрд. кубометрів газу, що становить близько 13% від річного споживання газу Польщею.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд після чергового газового конфлікту України та РФ, який з нового року призвів спочатку до скорочення, а потім до повного припинення поставок газу в країну через українську газотранспортну систему, розробив план забезпечення Польщі енергоносіями.

Польща імпортує 70% необхідного для функціонування країни газу, понад 90% якого з Росії та Центральної Азії.