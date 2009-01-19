Відбулося засідання Комітету Україна-НАТО на рівні послів

Київ. 19 січня. УНІАН. 16 січня у штаб-квартирі НАТО (Брюссель) під головуванням Генерального секретаря Альянсу Яапа де Хооп СХЕФФЕРА відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, засідання, що стало першим заходом у рамках політичного діалогу України з Альянсом у 2009 році, було присвячене обговоренню результатів засідань міністрів закордонних справ у грудні 2008 року.

Учасники засідання в цілому позитивно відзначили прогрес, досягнутий Україною у рамках Інтенсифікованого діалогу та процесу виконання Плану дій та щорічних цільових планів в його рамках. Було висловлене побажання щодо подальшого підвищення динаміки політичного діалогу та практичного співробітництва.

У цьому контексті було відзначено спільну готовність до опрацювання плану консультацій у рамках КУН на 2009 рік.

На прохання послів держав-членів НАТО Глава Місії України при НАТО поінформував присутніх про ситуацію, яка наразі складається навколо питання постачання Росією газу до Європи, та позицію України у цьому зв’язку.