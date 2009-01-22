Комітет Європарламенту закликає винести уроки з газової кризи

Брюссель. 22 січня. УНІАН. Комітет з питань промисловості, науки та енергетики Європарламенту схвалив проект рекомендацій щодо майбутньої енергополітики ЄС в світлі останньої газової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленій на засіданні комітету 21 січня доповіді Анн ЛАПЕРУЗ (група ліберальних партій, Франція) на базі Другого стратегічного енергетичного огляду, підготовленого Єврокомісією.

В документі депутати на тіл останньої газової кризи закликали Єврокомісію до кінця року переглянути Директиву про безпеку постачання газу від 2004 року. При цьому, перегляд має стосуватися спільного оголошення надзвичайної ситуації країнами-членами ЄС у випадку кризи, надання існуючих можливостей для постачання газу з урахуванням наявної інфраструктури постраждалим країнам, координований диспетчерський контроль, розгортання надзвичайних дій в країнах, що постраждали менше, з метою збільшення кількості газу для постраждалих ринків.

Крім того, депутати висловилися за розвиток мережі підземних сховищ газу, а також поєднання європейської газопровідної системи.

У документі зазначається, що залежність країн-членів ЄС від імпортованого газу залишиться досить великою і в майбутньому, а до 2030 року може навіть зрости з нинішніх 50% до 70%, що, на переконання депутатів, потребує підписання нової угоди про партнерство з Росією, яка на сьогодні постачає 42% всього імпортного газу до ЄС та 30% - нафти.

Депутати також висловилися за будівництво додаткових газопроводів, таких як “Набукко”, газопроводу Туреччина-Греція-Італія та “Південного потоку”, а також за розвиток терміналів з отримання та переробки скрапленого газу.

Крім того, у документі міститься заклик до лідерів країн-членів ЄС переглянути екологічні цілі до 2050 року з тим, щоб зменшити викиди “парникових” газів в атмосферу на 60%-80%, довести частку відновлювальної енергетики до 60%, покращити енергоефективність на 35%.

Депутати також висловилися за необхідність розвитку ядерної енергетики виключно на максимально можливому технологічному рівні безпеки, і закликали Єврокомісію розробити спеціальну “дорожню карту” інвестицій в ядерну енергетику.

Проект доповіді буде винесений для голосування на сесії Європарламенту на початку лютого.