Україна та Швеція обговорили просування до ЄС

Київ. 22 січня. УНІАН. У Стокгольмі заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ зустрівся з міністром закордонних справ Швеції Карлом БІЛЬДТОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, у ході зустрічі було обговорено підготовку до саміту Україна-ЄС у другому півріччі 2009 року та взаємодію двох країн під час шведського головування в ЄС. Українська сторона виклала свої очікування в цьому контексті, зокрема, щодо завершення укладення угоди між нашою державою та ЄС про асоціацію, а також посилення енергетичної складової відносин України з ЄС.

К.ЄЛІСЄЄВ звернув увагу на необхідність фіксації перспективи членства України у ЄС в тексті майбутньої угоди. К.БІЛЬДТ погодився, що надання Україні такої перспективи має не лише символічний зміст, але також вагомі політичні і економічні наслідки як для України, так і для регіону в цілому.

Сторони обговорили шляхи лібералізації візового режиму ЄС для українських громадян. У цьому зв’язку наголошувалося на важливості скасування оплати за візи для українських громадян.

Заступник міністра закордонних справ України поінформував про перебіг українсько-російських переговорів щодо відновлення газопостачання РФ, та оцінку нашої держави щодо газової кризи. К.ЄЛІСЄЄВ висловив здивування у зв’язку із спекуляціями навколо недавнього газового конфлікту, які почалися в деяких європейських столицях. Зокрема, він наголосив, що Україна стала в цьому конфлікті такою самою жертвою енергетичного тиску, як і країни ЄС. Говорити в такій ситуації про ненадійність України як транзитера – некоректно і контрпродуктивно. Він закликав Швецію та інші країни ЄС до консолідації зусиль перед спробами використати енергетику як яблуко розбрату на континенті.

К.БІЛЬДТ привітав укладення прямих контрактів щодо постачання і транзиту газу між господарюючими суб’єктами України та РФ, і перехід на прозорі та ринкові формули ціноутворення на російський газ, а також тарифів на його транзит. Було підтверджено проведення 5 лютого 2009 року у Празі зустрічі у форматі Трійка ЄС - Україна на рівні міністрів закордонних справ.