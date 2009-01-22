РФ здивована оцінками Єврокомісії щодо газової кризи

Москва. 22 січня. УНІАН. Міністерство закордонних справ РФ дивується з приводу оцінок Європейської Комісії щодо кризи в газовій сфері.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і преси МЗС РФ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр ГРУШКО на зустрічі з головою представництва Комісії ЄС в Москві Марко ФРАНКО.

«Під час розмови заступник керівника російського МЗС висловив подив у зв`язку з деякими оцінками, висловленими керівництвом Єврокомісії «слідами» кризи в газовій сфері, яка була викликана зривом виконання Україною її транзитних зобов`язань», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, країни Євросоюзу з 7 по 20 січня 2009 року не одержували російський газ, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі звинувачувала Україну, приписуючи їй крадіжку газу. Україна спростовувала всі звинувачення.

19 січня НАК ”Нафтогаз України” і ВАТ ”Газпром” підписали договори про постачання і транзит газу на 2009-2019 роки. 20 січня Росія відновила подачу газу до Європи.

Водночас, 20 січня президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявив, що Росія не може вважатися надійним постачальником газу, а Україна – його надійним транзитером.

«Газ, який поставляється з Росії, не гарантований, газ, який поставляється через Україну, - не гарантований», - сказав Ж.БАРРОЗУ. «І це об`єктивний факт», - додав президент Єврокомісії. Він відзначив, що з цього факту потрібно зрозуміти необхідність для Європи забезпечити повноцінну диверсифікацію, яка має передбачати диверсифікацію країн-постачальників, транзитних маршрутів й енергетичних ресурсів, які використовуються Євросоюзом.

При цьому 20 січня комісар Євросоюзу з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС заявив про відсутність фактів несанкціонованого відбору газу Україною після 31 грудня 2008 року.

За його словами, після 31 грудня 2008 року весь обсяг заявленого Росією газу співпадав з даними, зареєстрованими на українській стороні. «Після 31 грудня було дуже добре транспортування «Нафтогазу» - всі кількості, які входили і виходили, збігалися», - пояснив А.ПІБАЛГС.