Україна та Словаччина думають над контрейлерними перевезеннями

Київ. 23 січня. УНІАН. Генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, голова правління - генеральний директор АТ «Залізничне товариство «Карго Словаччина» Матей АУГУСТІН і генеральний директор державної компанії «Залізниці Словацької Республіки» Стефан ГЛІНКА обговорили питання збільшення потоків вантажів при розвитку контрейлерних перевезень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ”Укрзалізниці”, зустріч відбулася в четвер у Києві.

«Нас дуже цікавить залучення додаткових обсягів перевезень. Ми впевнені, що в Європі є всі передумови для того, щоб перекласти частину вантажів із автомобільного транспорту на залізничний», - зазначив М.КОСТЮК. Він закликав словацьких колег разом продумати можливість розвитку контрейлерних перевезень із залученням існуючих або будівництвом нових терміналів.

М.КОСТЮК підтвердив зацікавленість «Укрзалізниці» у втіленні проекту будівництва широкого колії до Відня. «Для нас цікавий цей комерційний проект, покликаний збільшити обсяги перевезень вантажів із Азії до Європи через територію України», - заявив він.

Крім того, генеральний директор «Укрзалізниці» відзначив необхідність розвитку пасажирського сполучення в рамках підготовки до Євро-2012, а також вивчення можливості призначення сезонних поїздів для перевезення пасажирів на гірськолижні курорти Словаччини.

У ході зустрічі словацькі залізничники поділилися досвідом реформування залізниці, проведеного 6 років тому. Під час зустрічі було підкреслено, що для українських залізниць буде корисним провести конференцію, присвячену питанням реформування залізничного транспорту, й запросити на неї представників залізничних адміністрацій країн, які вже пройшли цей шлях.

Довідка УНІАН. Комбіновані або контрейлерні перевезення - перевезення залізничним транспортом автопоїздів, автомобільних причепів або напівпричепів. Для цього залізничники використовують спеціальний пересувний склад - платформи із заниженою базою. Контрейлерні перевезення значною мірою бережуть стан дорожнього полотна, розвантажують автомагістралі, знижують аварійність на автодорогах. У європейських країнах контрейлерні перевезення значною мірою дотуються державою.