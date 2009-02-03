ЄС готуватиме в Україні фахівців залізничного транспорту

Київ. 3 лютого. УНІАН. В Україні почалася робота спільного європейського проекту «Магістр: «Інтероперабельність/Безпека/Сертифікація» в галузі міжнародного залізничного транспорту в Україні і Центральній Азії» (MISCTIF) за програмою TEMPUS.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.

Згідно із повідомленням, вартість проекту становить 1 млн. 300 тис. євро, фінансування здійснюватиметься повністю за кошти Європейського Союзу.

Сьогодні, 3 лютого, в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. В.Лазаряна відбувся перший консорціум, присвячений початку роботи над проектом.

Консорціум – перший міжнародний освітній проект, мета якого – підтримати фахівців галузі залізничного транспорту, в першу чергу з країн, які увійшли до консорціуму: України, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Польщі та Франції.

Згідно з повідомленням, за своєю суттю проект MISCTIF – це підготовка майбутніх фахівців залізничної галузі. Учасники цього проекту – провідні університети і національні залізниці шести країн - учасниць консорціуму. На першому етапі проекту планується підготувати 10 викладачів на базі Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту і 8 залізничників, які згодом теж навчатимуть студентів. Цей етап має завершитися до кінця 2010 року. На другому етапі, який триватиме до кінця 2011 року, планується підготувати 60 українських студентів.

Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту Михайло КОСТЮК, вітаючи учасників заходу, зазначив, що «Укрзалізниця» особливо акцентує увагу на інтеграції і формуванні загального процесу перевезення між країнами і залізничними адміністраціями з різними формами управління і способами технічного регулювання. «Саме тому величезну увагу ми приділяємо підготовці та навчанню фахівців», – зазначив він.

Довідка УНІАН. Участь в засіданні взяли представники Міністерства транспорту і зв`язку України, Міністерства освіти і науки України, посли Франції і Польщі в Україні, «Укрзалізниці», Придніпровської залізниці, Дніпропетровської обласної адміністрації, а також науковці.

В цілому зібралися понад 60 делегатів, з яких 30 – з-за кордону. Впродовж трьох днів учасники консорціуму ділитимуться досвідом щодо освітньої бази на залізницях своїх країн для того, щоб правильно визначити можливі шляхи входження України в європейську систему підготовки залізничників.