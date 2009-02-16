ЄБРР готовий допомгти в рекапіталізації українських банків
19:25, 16 лютого 2009Новини ЄС
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І має для цього 500 млн. євро
Київ. 16 лютого. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку готовий виділити близько 500 млн. євро для рефінансування ряду українських банків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент ЄБРР Томас МІРОВ сьогодні в Києві на спільному брифінгу з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.
Він уточнив, що гроші будуть, згідно з правилами роботи ЄБРР, виділятися безпосередньо банкам, які потребують рефінансування.
«Ми ведемо активні переговори з рядом банків для того, щоб допомогти їм одержати необхідний капітал для активного продовження їхньої роботи», - сказав Т.МІРОВ.
При цьому він не назвав конкретні банки, пославшись на те, що переговори ще не завершено.
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