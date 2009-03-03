Комітет ВР: рішення суду по Зміїному не є перемогою України

Київ. 3 березня. УНІАН. Рішення Міжнародного суду ООН щодо острова Зміїний не можна назвати «епохальною перемогою України».

Як передає кореспондент УНІАН, про сказав на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олег БІЛОРУС.

Він зазначив, що рішенням суду було припинено багаторічний спір між двома країнами, однак «говорити про якусь епохальну перемогу України немає ніяких можливостей».

«Неможливо розділити тотальний оптимізм деяких працівників МЗС щодо повного та безперечного успіху України в судовому процесі та використання Україною всіх можливостей для захисту національних інтересів», - підкреслив О.БІЛОРУС.

За його словами, незважаючи на те, що Зміїний де-юре був визнаний судом островом, «українській стороні не вдалося домогтися визнання за Україною виключної економічної зони, яка, за нормами міжнародного права, має визначатися для островів».

«Де-факто острів Зміїний реально отримав статус скелі, як того і вимагала румунська сторона», - підкреслив він. Таким чином Україна «втратила значний розмір своєї виключно економічної зони».

Депутат додав, що сам факт участі України в міжнародному судовому процесі створює «вкрай негативний прецедент», яким можуть скористатись інші держави для розв’язання спорів з Україною.

О.БІЛОРУС повідомив, що комітет ВР у закордонних справах вважає, що Україна як член і засновник ООН «змушена визнати рішення Міжнародного суду ООН, але виконувати його треба в інтересах нашої держави».

Він від імені комітету О.БІЛОРУС рекомендував невідкладно прийняти закон про засади національних інтересів та закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, «щоб наші дипломати мали імперативну нормативну базу для переговорів».

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого 2009 року Міжнародний суд ООН в Гаазі (Нідерланди) виніс рішення, у якому зауважив, що о.Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України у визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Міжнародний суд ООН також вирішив не враховувати диспаритет у довжині прибережної лінії України та Румунії у Чорному морі при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Справа про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі перебувала в суді з ініціативи Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум.

Румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважала, що острів Зміїний є не островом, а скелею. Натомість Україна доводила, що о.Зміїний все ж таки є островом, і довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. Відповідно, на переконання України, спірні території шельфу необхідно було поділити в пропорції 1 до 3: 53,3 тис. кв. км – за Україною, 21,9 тис. кв. км – за Румунією.

Острів Зміїний є територією України, що закріплено у договорі про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією 1997 року.