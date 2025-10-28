Такий крок буде зроблено лише тоді, коли безпекова ситуація в Україні стане іншою.

Європейські військові чиновники розробляють плани щодо перенесення навчання українських солдатів з Європи до України після досягнення припинення вогню, а також щодо можливої адаптації навчання до нових умов безпеки. Про це заявив голова Військового комітету ЄС, генерал Шон Кленсі в інтерв'ю Euractiv.

За його словами, місія ЄС з підготовки українських військових (EUMAM) "повинна буде еволюціонувати" у разі припинення вогню з Росією.

Кленсі наголосив, що для блоку EUMAM є конкретним способом надати Україні гарантії безпеки шляхом зміцнення її армії. Відомо, що вищі військові чиновники ЄС наразі планують перенести навчання EUMAM до України, проте це відбудеться лише "коли дозволять умови", адже нічого не може статися, доки не припиняться бойові дії.

"Ідея перенесення навчання була висунута понад рік тому, але країни-члени ЄС в кінцевому підсумку вирішили не підтримувати цю пропозицію. Зараз поновлення зусиль адміністрації США щодо припинення війни в Україні надало цій ідеї нового імпульсу, і планування триває", - додали в Euractiv.

Що відомо про місію EUMAM

Місія, подібна до британської програми Interflex, щомісяця навчає тисячі українців бойовим навичкам. Загалом країни ЄС в межах цих навчань за понад три роки підготували понад 81 тисячу солдатів на території блоку, а саме в Польщі та Німеччині.

Кленсі наголосив, що "розумно" планувати перенесення тренувань ЄС до України, адже це пришвидшить процес прийняття рішень.

Однак європейські країни повинні будуть вирішити, чи готові вони відправляти своїх інструкторів до України та коли саме. За словами генерала, деякі держави-члени "можливо, матимуть застереження, оскільки вони бажають надати підтримку, але не брати безпосередньої участі" в такій місії.

Голова Військового комітету ЄС додав, що якщо навчання перенесуть до України, його частина залишиться на території Європейського Союзу.

"Модель, ймовірно, буде гібридною, як в ЄС, так і в Україні", - зауважив він.

Коли у Кленсі запитали, чи може місія забезпечити підготовку пілотів винищувачів, враховуючи, що Україна планує придбати понад 100 літаків, він відмовився відповісти.

Однак він наголосив, що ЄС доведеться підтримувати Україну на суші, морі та у повітрі, а також у навчанні у разі припинення вогню.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами, адже ця зима вирішальна. За його словами, Україна повинна зберегти здатність оборонятися.

"Ми повинні посилити тиск на Путіна і відстоювати наші європейські цінності - бути об'єднаними і готовими нести відповідальність за мир у рамках міцного європейського партнерства", - зауважив Вадефуль.

Водночас Bloomberg повідомляв, що Європа та Україна готують 12-пунктовий план припинення війни з Росією. Зокрема план передбачає повернення всіх депортованих українських дітей, обмін військовополоненими, надання Україні гарантій безпеки, фінансування відновлення країни та прискорений шлях до вступу в Європейський Союз.

Також санкції проти Росії будуть поступово пом'якшуватися, але близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів Центробанку РФ повернуться лише після того, як Москва погодиться зробити внесок у післявоєнне відновлення України.

