Мінпаливенерго хоче кредит на інтеграцію до UCTE

Київ. 3 березня. УНІАН. Міністерство палива й енергетики України веде переговори зі Світовим банком (СБ) про залучення кредиту в розмірі 0,5 млрд. дол. на фінансування проектів у рамках інтеграції Об`єднаної енергосистеми України в UCTE.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра палива й енергетики України Сергій ПАВЛУША.

За його словами, ці кошти планується спрямувати насамперед на модернізацію систем первинного та вторинного регулювання теплових електростанцій. В результаті цих заходів планується довести параметри генерованої на ТЕС електроенергії до стандартних параметрів UCTE.

«Ми про ці заходи говоримо з банком. Ми сподіваємося, що в нас буде відповідний проект, що фінансується Світовим банком», – сказав С.ПАВЛУША.

Він також повідомив, що найближчим часом проектна група з об`єднання Об`єднаної енергосистеми України й енергосистеми Молдови з UCTE планує підписати контракт з Бюро UCTE про фінансування робіт зі створення каталога заходів, які українська та молдавська сторони повинні виконати для приєднання до європейських мереж.

С.ПАВЛУША уточнив, що каталог розроблятиме консорціум компаній, створений операторами енергосистем Італії, Польщі, Угорщини, Румунії, Чехії та Словаччини. Вартість створення каталога оцінюється 4,5-5 млн. дол.

«Це дороге та тривале дослідження. Ми хочемо його виконати в максимально короткі терміни – за рік, максимум півтора», – сказав заступник міністра.

Україна планує інтегруватися в UCTE до 2012 року. З 2002 року т.з. «Бурштинський енергоострів» працює в синхронному режимі з UCTE.

Довідка УНІАН. 4 травня 2006 року Генеральна асамблея об`єднаної енергосистеми Європи (UCTE) у Відні акцептувала спільну заявку України та Молдови про приєднання їхніх енергосистем до синхронної зони UCTE як до єдиного блоку регулювання.

18 травня 2006 року Міністерство палива й енергетики України та UCTE домовилися про створення спеціального технічного комітету (UCTE-Україна) для координування інтеґрації Об`єднаної енергосистеми України до транс`європейських електричних мереж.

Наприкінці грудня 2006 року Україна й оператор UCTE сформували склад робочої групи з координування інтеґрації України та Молдови в транс`європейські електричні мережі (Україна-UCTE).

Основна мета роботи групи – вдосконалення технічного рівня енергетики України.

22 квітня 2008 року під час переговорів представників Міністерства палива та енергетики України та Міністерства економіки й торгівлі Молдови сторони підтвердили спільну зацікавленість у швидкій реалізації всіх технічних заходів для приєднання енергосистем Молдови та України до UCTE.